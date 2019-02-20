О чем спросили алматинцы Байбека и что он ответил

Бауыржан Байбек признался, что у него аллергия из-за грязного воздуха.

Бауыржан Байбек ответил на вопросы алматинцев из зала по окончании своего доклада на отчетной встрече с населением, передает Zakon.kz.

Алматинцы задавали наиболее волнующие вопросы. Мы уже публиковали ответы акима Алматы на вопрос алматинца об экологии и алматинки о заброшенных пустырях в центре Алматы.

Тем не менее, на тему экологии глава мегаполиса высказался еще раз.

Реальнее уже некуда. Начал парковки делать – начали меня полоскать, говорят: "Байбек, дай мне чистый воздух!" Я тоже, как и вы, дышу таким же воздухом. Вон, аллергия у меня. Хотите чистый воздух – сами не портьте его! 30 развязок мы создали, но машин стало ещё больше, не помогают эти меры. Теперь мы создаём удобства для людей, чистые автобусы, как в Европе. Я всегда говорю: богатый город тот, где богатые люди ездят на автобусах. Мы хотим пересадить людей, решаем это вопрос по линии экологии",- сказал аким.

Бауыржан Байбек также ответил и на другие не менее важные вопросы. Например, жительница микрорайона Курылысшы Алатауского района Евгения сообщила, что в их поселке нет воды уже 20 лет. Воду не подвели даже за те 10 лет, которые поселок находится в составе города (ранее он подчинялся Алматинской области).

Аким попросил ответить своего заместителя.

"Мы эту проблему знаем. В Наурызбайском, Турксибском, Алатауском районах в отдельных посёлках нет центрального водоснабжения. Поэтапно решаем вопрос. Деньги выделены, работа начнётся весной, до начала отопительного сезона мы дадим воду в ваш посёлок", - пообещал Марат Сембеков.

Бауыржан Байбек добавил, что проблему надо решать системно, поскольку не один Курылысшы ждет воду.

"Полностью нужно оцифровать, и где больше людей, там нужно быстрее провести воду. Всем сразу не сможем найти деньги. Постепенно, по мере возможности охватим всех. Вода – приоритетный вопрос", - поручил градоначальник.

Житель Алматы Николай Полянский спросил, почему недоступна для горожан горнолыжная база ЦСКА, в то время как на Шымбулаке "в последнее время стало много отдыхающих, цены растут и с семьёй туда опасно ехать, потому что детей могут задавить”.

"Вопрос хороший, на базе ЦСКА, помню, был подъёмник, этот проект был пересмотрен. Отмечу, что наша задача – это и Бутаковка и ЦСКА, и Кок-Жайляу, чтобы жители прилегающих районов могли отдыхать. У нас есть много курортов. В наших силах 200 км построить трасс в городе, нужно эти вопросы решать вместе с общественностью", - информировал Бауыржан Байбек.

В одном из домов возле Центрального парка культуры и отдыха 1985 года постройки, постоянно ломается лифт. Жительница попросила акима повлиять на КСК.

"Я не могу за каждым КСК ходить. Есть программа, где жители могу скинуться и сами выбрать себе КСК. Где аким Медеуского района? Объясните жителям", - обратился Бауыржан Байбек к подчиненному.

Аким Медеуского района прокомментировал, что в этом году по программе 50 домов этот дом отремонтируют, для начала три лифта заменят, далее в порядке очереди отремонтируют крышу, подъезд.

Не обошлось без вопросов о сокращении парковок в центре Алматы и нехватке мест для парковки возле катка "Медеу”.

"За 20 лет количество машин выросло. Это показатель улучшения жизни населения. Сейчас у каждого почти есть машина, но не можем для каждого парковку построить. Если вы живёте в центре, то у вас же рядом всё есть. Вот если в Наурызбайском районе живут, конечно, нет у них автобусов. Мы не будем строить много парковок в центре. Мы требуем, чтобы построили необходимое количество парковок в ЖК. Но не покупают же парковочные места. Я вижу, что на Медеу много людей ездят. Мы планируем запустить автобусы со дворца Балуан Шолака. Что произошло с автобусами на Медеу?" - спросил Бауыржан Байбек своего подчиненного, ответив на вопрос жителя.

Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев заверил, что сейчас обновлены автобусы на Медеу, сократился интервал на две минуты".

Недовольство скоростью решения вопроса по земельным участкам высказал акиму Алматы житель Алатауского района.

"Если решается вопрос законными способами, то должен был решиться сегодня. Почему так происходит? Поэтому к акиму все записываются. Если вы не решаете, должны уходить с работы. Не верят другим. Хорошо, что вы знаете проблему, но нужно решать же. Решите прямо сейчас этот вопрос. Выйдите и решите. Не решите, я сам решу. Прокурор, возьмите на контроль",- потребовал Байбек.

Не обошлось и без проблемы подтоплений весной и осенью во время сезона дождей.

"В мае прошло года произошёл селевой выброс на реке Каргалы. Мы, жители, не хотим переживать этот страх и ужас, помогите укрепить русло реки Аксай", - пожаловаламь жительница Аксайских дач.

"В этот вопрос я вникал детально, в 2015 году, когда я пришёл акимом, первым делом решали вопрос паники после селя на реке Каргалы. Тогда мы обошлись без жертв. Скажу, что мы очень многое делаем по снятию рисков в селеопасных районах, по укреплению берегов рек. Глава ДЧС, ответьте на вопрос по реке Аксай",- сказал Бауыржан Байбек:

"В принципе, проблема селевого риска присуща всем районам города, четыре крупные реки затекают в город. Мы эту проблему решаем системно: бетонируем русла, ведём мониторинг селевой опасности. В этом году году летом завершится госэкспертиза по строительству плотины по реке Аксай. Сначала укрепим плотину наверху, а потом уже возьмёмся за русло, такие правила. Время строительство плотины – три года, затем начнём укрепление конкретно реки Аксай",- пояснил генерал.

Что касается Каменского плата и улицы Оспанова, которая превращается в бурную реку из-за дождей и таяния снега, то эту проблему обещали решить

"Выделено 70 млн тенге, будет прокладываться арык. Подрядчик прошёл конкурс, сделаем",- сказал аким Медеуского района.

Также приведут в порядок скверы, в том числе возле кинотеатра "Шугыла" в Турксибском районе.

"Я сказал в отчёте, что в скором времени сквер приведут в порядок. Там, к сожалению, тендер не состоялся, но мы держим ситуацию на контроле",- отметил аким.

Были вопросы о качестве медицины, помощи многодетным матерям, очередях в детские сады. Глава города и вице-премьер министр Ерболат Досаев рассказали алматинцам о проводимой работе по решению проблем. Ранее стало известно о других весомых мерах поддержки многодетных семей и помощи в обретения жилья.

Акима спросили о контроле за улицами возле автовокзала Сайран, где таксисты-нелегалы и маршрутки паркуются в неположенных местах. Бауыржан Байбек поручил своему заму Ерлану Аукенову решить вопрос с территорией снесенного "Саяхата”, на месте которого так ничего и не построили.

""Саяхат" непонятно зачем снесли, хотели развязку построить. Но нет развязки. Мы убрали оттуда базар. Либо инвестор построит автовокзал, либо мы отберём по той стоимости, по которой отдавали. Нелегальная парковка – надо разобраться, Ерлан Маратович",- сказал глава города.

"ПДД предполагает запрет на парковку на тротуарах. Мы решаем вопрос с МПС. Мы впервые в Талгар и Каскелен запустили автобус. Мы начинаем реформу по пригородным автобусам. Решим вопрос", - прокомментировал Аукенов.

Встреча продолжалась почти 3 часа.

Альберт Ахметов

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