Чем запомнился Бакытжан Сагинтаев на посту премьер-министра

9 сентября 2016 года его назначили на пост премьер-министра Республики Казахстан.

Бакытжан Сагинтаев занимал пост премьер-министра Казахстана с 9 сентября 2016 года по 21 февраля 2019 года. Zakon.kz предлагает вспомнить, как это было.

Бакытжан Абдирович Сагинтаев родился 13 октября 1963 года в селе Ушарал, Жамбылской области. Сейчас ему 55 лет. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал преподавателем кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства. После этого занимал еще ряд руководящих должностей, а в 1998 году его назначили заместителем акима Жамбылской области. С этого года Сагинтаев с головой ушел в госслужбу.

9 сентября 2016 года его назначили на пост премьер-министра Республики Казахстан. Работу он начал бурно и уже на первом заседании правительства заявил следующее:

"Мы должны мобилизовать все свои силы и ресурсы на безусловное и качественное решение. На раскачку, долгие обсуждения и бесплодную переписку времени нет".

Спустя месяц после назначения, 7 октября он представил коллегам главу нового министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбута Атамкулова.

Еще через месяц, в ноябре, Бакытжан Абдирович обратил внимание на количество сокращения педиатров в стране. Тогда он поддержал инициативу Имангали Тасмагамбетова о восстановлении факультетов педиатрии в казахстанских медицинских вузах.

Еще одним его поручением в первый год на посту премьера было обеспечить ветеринарную безопасность. Сагинтаев поручил ужесточить контроль за деятельностью ветеринарных служб и обеспечить внесение скотомогильников и сибиреязвенных захоронений в информационную систему Государственного земельного кадастра.

Не стеснялся Бакытжан Абдирович на критику. Одним из первых, кто попал "под горячую руку" был Асет Исекешев во время первого года на посту акима Астаны, ему поручили следить за ситуацией в городе во время снегопада. Критике подвергся и аким Карагандинской области по поводу отопления, руководителям "Правительства для граждан" и много еще кому.

2017 год начался с поручений уполномоченным органам, чтобы те следили и не допускали рост цен на продукты. Тем не менее, в феврале они все-таки подорожали. Инфляция в Казахстане в 2017 году составила 7,1%.

Одним из самых крупных и значимых проектов, которые реализовались во время правления Сагинтаева, это программа "7-20-25". За 2017 год в эксплуатацию было сдано свыше 11 миллионов квадратных метров жилья в новостройках.

Сагинтаев застал также разработку и внедрение ОСМС и еще одну жилищную программу "Нурлы жер".

В августе 2017 года Бакытжан Сагинтаев дал конкретные поручения министрам по улучшению условий жизни казахстанцев.

С этого времени начался поток критики в адрес премьер-министра от главы государства. В свою очередь Сагинтаев недовольство президента доносил до министров во время собраний, а 16 января 2018 года и вовсе сказал, что критика Назарбаева во время Послания народу Казахстана, была последним предупреждением. Кабинету министров даже угрожали тем, что на их места придут управленцы из Сингапура и Японии.

"Если не будете нормально работать, я всех из Сингапура и Японии приглашу вместо вас", - сказал Нурсултан Назарбаев в октябре 2018.

30 января 2019 года на расширенном заседании правительства Нурсултан Назарбаев публично сказал "Вы просто трусы, а не правительство и не министры!" и 21 февраля предложил им уйти в отставку.

За несколько дней до отставки, Бакытжан Сагинтаев поручил министерству информации и коммуникаций вести постоянный мониторинг эффективности госпрограммы "Цифровой Казахстан".

21 февраля Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны.

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