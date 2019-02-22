Назначен руководитель Управления зеленой экономики Алматы

Им стал Ержан Сейтенов.

Руководителем Управления зеленой экономики города Алматы стал Ержан Сейтенов, сообщил официальный представитель акимата Тимур Базарбаев, передает Zakon.kz.

До настоящего времени работал руководителем Управления по контролю за использованием и охраной земель мегаполиса.

Среди задач, поставленных перед новым руководителем управления, можно выделить такие направления, как улучшение городской окружающей среды, в том числе посредством внедрения наиболее эффективных "зеленых" проектов в различные сектора экономики, снижение антропогенной нагрузки на экосистему города через рациональное использование водных ресурсов, сохранение и увеличение зеленого фонда.

Акимом города поручено начать работу по совершенствованию системы сбора, утилизации и переработки отходов, эффективному планированию природоохранных мероприятий с учетом принципов зеленой экономики и наиболее успешного международного опыта, создание достоверной платформы по определению всех источников загрязнения, используя big data. Кроме того, необходимо проработать вопрос выноса промышленных предприятий, оказывающих наибольшее влияние на загрязнение окружающей среды за пределы города.

Стоит отметить, что ранее была осуществлена трансформация акимата Алматы. Сегодня полностью перестраивается работа всех управлений и районных акиматов, проводится работа по оптимизации процессов, внедрению цифровых технологий и корпоративного управления, а также повышению качества государственных услуг. Шесть управлений упразднены путем передачи функций в другие структурные подразделения. Это позволило не просто уменьшить управленческие и вспомогательные должности, а перенаправить высвободившиеся единицы для усиления управлений, тесно работающих с населением.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!