Данэлия Тулешова о The World’s Best: Не знаю, кто победит

Казахстанская певица поделилась новыми подробностями участия в телешоу в США.

Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова в Алматы рассказала корреспонденту Zakon.kz о дружбе с участниками The World’s Best, поведала, какую песню в ее исполнении услышит мир в ближайшем выпуске шоу на CBS, и знает ли она победителя проекта.

На американском телеканале CBS продолжается грандиозное телевизионное шоу The World’s Best– первый в своем роде глобальный конкурс талантов, организованный Джеймсом Корденом, в котором участвуют творческие люди из всех мыслимых жанров, со всех уголков планеты. Они не только должны произвести впечатление на звездный состав американских судей Дрю Бэрримор, Ру Пола и Фэйт Хилл, но и покорить сердца международного жюри – "стены мира", куда вошли 50 самых опытных в мире искусства людей, специалисты из всех областей развлечений. Только один участник в конечном итоге будет признан лучшим в мире.

Новые выпуски шоу выходят на CBS каждую среду вечером (в Казахстане это утро четверга), казахстанские певцы Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова уже прошли два раунда и вскоре мир увидит их новые выступления.

Интересно, что Данэлию Тулешову в эти дни можно встретить дома, в Алматы. В голове сразу промелькнула мысль: «До чего техника дошла, ее и здесь, и по телевизору показывают». Как выяснилось, магия телевидения сегодня способна на многое.

–Пока что не могу раскрыть все детали, не пропускайте анонсы CBS на Youtube и Facebook. Но я могу заверить всех казахстанцев, что с каждым раундом следить за шоу The World’s Best будет все интереснее. Страсти накаляются, будет очень круто. В ближайшем раунде я исполняю чувственную сильную песню, уверена, что всем понравится. Заранее все снималось все, потом выпускается по мере. Но я не знаю, кто победит на шоу – там самые лучшие, это усложняет вопрос, - сказала Данэлия Тулешова.

PR-директор певицы пояснила, что участников всех снимали отдельно. Теперь идет процесс монтажа и выпуски выходят в эфир. Важно, что голосование в Тwitter идет в настоящее время, в течение нескольких часов после выхода в эфир каждого эпизода. По некоторым данным, к 8 этапу на сайте The World’s Best тоже откроется зрительское голосование. То есть, сейчас Данэлия, ее родители, участники проекта смотрят выпуски также, как и весь мир, не всегда знают заранее, кто появится в том или ином эпизоде.

–Для меня участие в шоу– это колоссальный опыт. На проекте очень крутые профессионалы, познакомилась со многими интересными людьми и это была моя мечта– попасть в Америку, и она осуществилась, чему я очень рада, - рассказала 12-летняя певица.

На проекте Данэлия сдружилась с TNT Boys из Филиппин и виртуозным пианистом из Индии Lydian Nadhaswaram.

–TNT Boys– искренние, позитивные и веселые ребята, всегда шутят, смеются. Когда играли в игру в школе, где мы учились во время съемок, пели вместе, когда они импровизировали, это было очень круто и рада, что с ними познакомилась, - рассказала казахстанка.

С выходом в эфир каждого нового эпизода у Данэлии Тулешовой появляются новые фан-странички, созданные американскими зрителями. Недавно она в качестве специального гостя промокампании The World’s Best посетила популярные телешоу на телеканалах NBC, Warner Bros.Television и Disney.

–В Америке я практиковалась в английском языке, находясь в языковой среде, что улучшало мои знания. Для любого языка нужна практика, от этого зависит, насколько правильно применяешь известные тебе слова, фразы. Но на всякий случай рядом была переводчица, в первое время не до конца понимала, о чем речь, либо стеснялась, что что-то не так скажу. В Америке позитивные люди, все тебе улыбаются, как и у нас в Казахстане, - сказала Данэлия Тулешова.

Ранее Данэлия поведала, как выбираются песни для конкурсантов. О шоу также рассказала продюсер и режиссер Гаухар Нуртас, представляющая Казахстан в судейском корпусе.

Одно из выступлений Данэлии на The World's Best:

Альберт Ахметов

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