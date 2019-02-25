Назарбаев поручил упразднить министерство информации и коммуникаций
Министерство возглавлял Абаев Даурен.
На официальном сайте Президента Казахстана вышел Указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
"Упразднить Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан", - отмечается в указе.
Министерство возглавлял Абаев Даурен.
Кроме того, Президент реорганизовал два министерства.
1. Министерство общественного развития РК путем его преобразования в Министерство информации и общественного развития РК с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;
2. Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК путем его преобразования в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК с передачей ему функций и полномочий в сфере связи, информатизации, "электронного правительства", развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
Назарбаев поручил правительству обеспечить:
1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых и упраздняемого государственных органов и подведомственных им организаций;
2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
Также Президент поручает внести в Указ Президента Казахстана от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующие изменения:
в пункте 1:
строки:
"Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Министерство общественного развития Республики Казахстан;"
изложить в следующей редакции: "Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;";
строку "Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан" исключить.
Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!