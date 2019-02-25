Назарбаев поручил упразднить министерство информации и коммуникаций

Министерство возглавлял Абаев Даурен.

На официальном сайте Президента Казахстана вышел Указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

"Упразднить Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан", - отмечается в указе.

Министерство возглавлял Абаев Даурен.

Кроме того, Президент реорганизовал два министерства.

1. Министерство общественного развития РК путем его преобразования в Министерство информации и общественного развития РК с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;

2. Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК путем его преобразования в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК с передачей ему функций и полномочий в сфере связи, информатизации, "электронного правительства", развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Назарбаев поручил правительству обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых и упраздняемого государственных органов и подведомственных им организаций;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

Также Президент поручает внести в Указ Президента Казахстана от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующие изменения:

в пункте 1:

строки:

"Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Министерство общественного развития Республики Казахстан;"

изложить в следующей редакции: "Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;";

строку "Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан" исключить.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

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