Гибель алматинца в лифте: родные недовольны следствием

Родственники алматинца, который разбился в шахте лифта, недовольны ходом следствия - полицейские их до сих пор не допросили. С жалобами на бездействие правоохранительных органов они уже обратились в городскую прокуратуру, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Родные Талгата Жастыкбаева также утверждают, что специалисты еще не проверили лифт. В какие сроки неисправный подъемник починят, тоже неизвестно. Жители многоэтажки боятся, что трагедия может повториться. Брат погибшего говорит: попасть на прием к полицейским пытается уже около двух недель. Но все безрезультатно.

Трагедия произошла 13 февраля. 59-летний мужчина вызвал лифт, но двери не открылись. Тогда Жастыкбаев попытался открыть их самостоятельно и упал в шахту. Смерть наступила мгновенно. Родственники намерены судиться с лифтовой компанией. Они уверяют: подъемник ломался постоянно, и на их жалобы никто не обращал внимания.

- Сказали, что дело лежит на столе начальника следственного управления Егенова Азата. На столе. Он сказал, не знает, даже не в курсе. Значит, получается отношение халатное? Приходится писать в прокуратуру. Должны приехать сюда, вместе с нами проверить, что и где сломано, и потом вот эту вот экспертизу заключение написать, до сих пор такого не было, - рассказал брат погибшего Даударбек Жастыкбаев.