Женщина упала в шахту лифта в Астане
Фото: freepik
15 июня спасатели МЧС Казахстана пришли на помощь женщине, которая упала в лифтовую шахту, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в одной из школ Алматинского района Астаны. В ловушке оказалась женщина 1986 года рождения.
С помощью трехколенной лестницы пострадавшая была извлечена и передана бригаде скорой медицинской помощи.
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