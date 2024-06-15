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Женщина упала в шахту лифта в Астане

шахта лифта, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 11:45 Фото: freepik
15 июня спасатели МЧС Казахстана пришли на помощь женщине, которая упала в лифтовую шахту, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в одной из школ Алматинского района Астаны. В ловушке оказалась женщина 1986 года рождения.


С помощью трехколенной лестницы пострадавшая была извлечена и передана бригаде скорой медицинской помощи.

Также сегодня, 15 июня, пенсионер с ожогами попал в больницу в результате крупного пожара в Актобе.

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