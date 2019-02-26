Что известно о новом министре образования
Куляш Шамшидинова стала 12-м министром образования и науки.
25 февраля указом Президента РК назначен новый министр образования. Им стала Куляш Шамшидинова, сообщает Zakon.kz.
Куляш Шамшидинова стала 12-м министром образования и науки. До нее этот пост занимал Ерлан Сагадиев.
Она родилась 4 марта 1958 года в Талды-Курганской области, в селе Бескайнар. Владеет казахским и русским языками.
В 1979 году окончила химический факультет Казахского государственного университета им. С.М.Кирова. Сразу же после окончания университета Куляш начала работать учителем химии средней школы.
С 1981-1987 она была секретарем Кировского райкома, первым секретарем Гвардейского райкома и секретарем Талды-Курганского обкома ЛКСМК.
Инструктор Талды-Курганского обкома партии (1987-1988);
Секретарь Талды-Курганского горкома партии (1988-1991);
Заместитель директора Талды-Курганского областного института усовершенствования учителей (1991-1992);
В 1992 году вновь вернулась в школу, но уже в качестве директора. Она была директором средней школы №18 города Талдыкоргана 4 года.
На протяжении 4 лет с 1994-1997 была депутатом Талдыкорганского областного маслихата.
С 1996-2002 занимала должность заместителя акима Талдыкоргана.
Вице-министр образования и науки Республики Казахстан (02.2002-05.2005);
Генеральный директор Национального научно-практического образовательно-оздоровительного центра "Бобек" (23.05.2005-04.2007);
Вице-министр образования и науки Республики Казахстан (04.2007-10.2009). Одновременно с этим Куляш была председателем совета директоров АО "Центр международных программ".
Председатель правления АО "Оркен" (с 06.2010 - АО "Назарбаев Интеллектуальные школы") (с 10.2009).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
2008 — Орден Курмет;
2014 — Орден Парасат;
Награждёна правительственными и государственными юбилейными медалями РК.
"Почётный работник образования Республики Казахстан" и "Отличник образования Республики Казахстана".
Медаль "10 лет независимости Республики Казахстан" (2001).
Медаль "10 лет Конституции Республики Казахстан" (2005).
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