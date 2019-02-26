Что известно о новом министре образования

Куляш Шамшидинова стала 12-м министром образования и науки.

25 февраля указом Президента РК назначен новый министр образования. Им стала Куляш Шамшидинова, сообщает Zakon.kz.

Куляш Шамшидинова стала 12-м министром образования и науки. До нее этот пост занимал Ерлан Сагадиев.

Она родилась 4 марта 1958 года в Талды-Курганской области, в селе Бескайнар. Владеет казахским и русским языками.

В 1979 году окончила химический факультет Казахского государственного университета им. С.М.Кирова. Сразу же после окончания университета Куляш начала работать учителем химии средней школы.

С 1981-1987 она была секретарем Кировского райкома, первым секретарем Гвардейского райкома и секретарем Талды-Курганского обкома ЛКСМК.

Инструктор Талды-Курганского обкома партии (1987-1988);

Секретарь Талды-Курганского горкома партии (1988-1991);

Заместитель директора Талды-Курганского областного института усовершенствования учителей (1991-1992);

В 1992 году вновь вернулась в школу, но уже в качестве директора. Она была директором средней школы №18 города Талдыкоргана 4 года.

На протяжении 4 лет с 1994-1997 была депутатом Талдыкорганского областного маслихата.

С 1996-2002 занимала должность заместителя акима Талдыкоргана.

Вице-министр образования и науки Республики Казахстан (02.2002-05.2005);

Генеральный директор Национального научно-практического образовательно-оздоровительного центра "Бобек" (23.05.2005-04.2007);

Вице-министр образования и науки Республики Казахстан (04.2007-10.2009). Одновременно с этим Куляш была председателем совета директоров АО "Центр международных программ".

Председатель правления АО "Оркен" (с 06.2010 - АО "Назарбаев Интеллектуальные школы") (с 10.2009).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

2008 — Орден Курмет;

2014 — Орден Парасат;

Награждёна правительственными и государственными юбилейными медалями РК.

"Почётный работник образования Республики Казахстан" и "Отличник образования Республики Казахстана".

Медаль "10 лет независимости Республики Казахстан" (2001).

Медаль "10 лет Конституции Республики Казахстан" (2005).

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