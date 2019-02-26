В МИД РК прокомментировали смерть казахстанца в Москве

Предварительная причина смерти - удушение.

В МИД РК прокомментировали смерть казахстанского студента в Москве, передает Zakon.kz.

25 февраля 2019 года в общежитии МГУ им. М. Ломоносова около 18.00 часов был обнаружен мертвым гражданин Республики Казахстан Кирибаев Тамирлан, 1995 г.р., студент пятого курса упомянутого университета. Предварительная причина смерти - удушение.

По словам знакомых, парню прочили большое будущее в науке.

По факту смерти Т. Кирибаева Никулинский межрайонный следственный отдел Следственного управления по ЗАО г.Москвы начал доследственную проверку.

26 февраля Посольство Казахстана официально обратилось в МИД РФ с просьбой взять данное дело на контроль и оказать всестороннее содействие.

В настоящее время родственники Т. Кирибаева в сопровождении сотрудников Консульского отдела Посольства находятся в Никулинском межрайонном следственном отделе Москвы. Ранее состоялась их встреча с руководством вуза.

После проведения всех необходимых следственных действий, в том числе судебно-медицинской экспертизы, тело погибшего будет выдано родственникам.

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