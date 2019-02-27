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Число жертв взрыва в Таразе выросло

Изначально сообщалось о двух погибших.

Фото : zakon.kz27 февраля 2019, 11:44

Трое человек погибли при взрыве в Таразе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УЗО Жамбылской области.

Около 06.20 поступила информация о пострадавших в результате взрыва в 9-м микрорайоне. Всего пострадали шесть человек, еще трое погибли на месте. Три человека были доставлены в городские больницы № 1 и № 2, а также детскую областную больницу. Троим оказали помощь и отпустили домой. Находящиеся в больнице пациенты обеспечены всеми лекарственными препаратами. На базе школы № 47 пострадавшим от взрыва оказывается медицинская и психологическая помощь. Для этого туда направлены специалисты.

27 февраля ранним утром прогремел взрыв. Изначально сообщалось о двух погибших.


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