Резко выросло число жертв мощного землетрясения в Мьянме

Фото: pixabay

Число погибших во время землетрясения в Мьянме выросло с 1600 до двух тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. "Число погибших из-за пятничного землетрясения в Мьянме возросло до 2056, около 3,9 тыс. человек пострадали, и около 270 числятся пропавшими без вести", – говорится в сообщении. 29 марта в Мьянме было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Изначально говорилось о том, что жертвами природного явления стали 1600 человек.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: