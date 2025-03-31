Резко выросло число жертв мощного землетрясения в Мьянме
Фото: pixabay
Число погибших во время землетрясения в Мьянме выросло с 1600 до двух тысяч человек, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
"Число погибших из-за пятничного землетрясения в Мьянме возросло до 2056, около 3,9 тыс. человек пострадали, и около 270 числятся пропавшими без вести", – говорится в сообщении.
29 марта в Мьянме было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Изначально говорилось о том, что жертвами природного явления стали 1600 человек.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript