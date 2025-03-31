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Мир

Резко выросло число жертв мощного землетрясения в Мьянме

резко выросло число жертв мощного землетрясения в Мьянме, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 18:54 Фото: pixabay
Число погибших во время землетрясения в Мьянме выросло с 1600 до двух тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"Число погибших из-за пятничного землетрясения в Мьянме возросло до 2056, около 3,9 тыс. человек пострадали, и около 270 числятся пропавшими без вести", – говорится в сообщении.

29 марта в Мьянме было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Изначально говорилось о том, что жертвами природного явления стали 1600 человек.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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