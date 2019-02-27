Какие выгоды принесет Казахстану продвижение проекта "Большой Евразии" на Восток

Как строится сотрудничество Казахстана и КНР в рамках дальнейшей интеграции, рассказал эксперт.

Уже на протяжении многих лет Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступает с идеей проекта "Большой Евразии", в рамках которого международную интеграцию ЕАЭС планируется развивать как на Запад, интегрировав его со странами ЕС, так и на Восток, в частности, в сторону Китая. Насколько выгодным может оказаться для Казахстана сотрудничество с КНР, журналисту Zakon.kz рассказал директор Института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, доктор исторических наук Булат Султанов.

Как отметил эксперт, в прошлом году исполнилось 5 лет со дня знаменитой речи Си Цзиньпина в Астане, когда он провозгласил "Один пояс и один путь". Для Китая очень важно установление торговли по всему миру, и поскольку Китай сейчас вышел на второе место в мире после США, а вместе с Индией уже обогнал Америку, рост производства в Китае и дальше будет расти.

- В этих условиях Китай столкнулся с политикой Трампа, в результате чего и возникли эти торговые войны. И в текущих условиях для КНР очень важно обезопасить свою внешнюю торговлю. А у него основная внешняя торговля идет морским путем через Тихий океан. А там есть Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам и т.д., и там есть проблемы так называемого Южно-Китайского моря. И сейчас Китай сталкивается с такой опасностью, что если вдруг принципы несправедливой торговой конкуренции будут продолжены, то у него будут очень большие проблемы в Тихом океане. Поэтому КНР сейчас столь активно и продвигают проект "Один пояс и один путь". И этот проект имеет несколько направлений", – говорит эксперт.

В частности, имеется в виду морской путь до Персидского залива и дальше. И КНР уже создает там свои военные базы, например, в том же Пакистане. Также Китай осуществляет большой проект, который у нас называют "Северный морской путь", а у них он называется "Ледяной шелковый путь". То есть, КНР уже отправляет свои корабли через Северный Ледовитый океан в Европу. Но ясное дело, что делают они это не от хорошей жизни, и, конечно, сейчас Китай очень заинтересован в поисках других различных путей. И одним из них является экономический пояс Шелкового пути, который идет через Казахстан.

- Сейчас мы являемся свидетелями сопряжения ЕАЭС и экономического пояса Шелкового пути. Внутри этого сопряжения идет сопряжение казахстанского проекта "Нурлы жол" и экономического пояса Шелкового пути. Назову несколько цифр. По данным международных экспертов, правительство Китая намерено вложить в реализацию проекта "Один пояс и один путь" 1 триллион долларов. Причем эти деньги будут вкладываться в развитие инфраструктуры на территории стран-участниц проекта. Мы 8 июня 2017 года в Астане на заседании казахстанско-китайского делового совета подписали 22 коммерческих и рамочных соглашения на общую сумму 7 миллиардов долларов. В настоящее время перечень совместных казахстанско-китайских инвестиционных проектов включает 51 проект на общую сумму 27,7 миллиарда долларов. И для нас очень важно, что Китай интересуется Казахстаном и странами Центральной Азии, – продолжил Булат Султанов.

По его словам, сейчас существует два основных проекта – это транспортно-коммуникационный, о котором все говорят, и энергетический, о котором говорят гораздо меньше. А между тем сейчас в Китае функционирует 38 действующих атомных реакторов, и они планируют построить еще 20 реакторов к 2020 году. А к 2030 году плановая экономика Китая предусматривает построить 100 атомных реакторов. А для того, чтобы 100 атомных реакторов запустить, нужна урановая руда. И Китай активно инвестирует средства в проекты по добыче урана в Казахстане. И по данным 2018 года Китай импортировал из Казахстана 18 тысяч тонн урана. Для сравнения – из России только 600 тон. Видите разницу? И это при том, что пока у КНР только 32 действующих реактора. А будет 100", – отметил эксперт.

Если же отдельно рассматривать транспортно-коммуникационный путь, то чтобы оценить его выгоды, достаточно назвать лишь несколько цифр.

- Мы сейчас строим транспортный коридор "Западный Китай – Западная Европа". И число этих контейнерных поездов из года в год растет. Общая протяженность железной дороги составляет 11 тысяч 179 километров. Время пути – 14 суток. А если отправлять эти грузы морским путем, то получится 50 суток. Недавно генеральный директор агентства внешней торговли и инвестиций ФРГ Юрген Фридрих заявил, что за несколько лет контейнерные поезда заняли свое место в области транспортировки товаров континентальной Европы благодаря повышенной скорости, эффективности и надежности, укрепив связи Германии с Китаем, с Восточной Европой и Центральной Азией. Теперь мы исходим из того, что сейчас Китай предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль "Пекин-Астана-Москва-Берлин", протяженностью 9,5 тысяч километров. Поезда будут идти со скоростью 250-300 километров в час. Деньги на это уже выделены, и единственное, о чем пока не могут договорится стороны, какая будет колея, – сказал Булат Султанов.

Владимир Демидов

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