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Полицейские задержали машиниста депо станции Шу с крупной партией наркотиков

наркотики, станция Шу, полиция, машинист, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 21:54 Фото: Polisia.kz.
13 ноября сотрудники Департамента полиции на транспорте задержали машиниста депо станции Шу. Водитель локомотива хранил у себя дома крупную партию наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Сотрудник локомотивного депо хранил у себя дома расфасованные мешки и коробки с наркотическими средствами. Сотрудники полиции изъяли больше 12-ти кг наркотических средств.

"В настоящее время проводится досудебное расследование. Другие сведения по делу в соответствии с требованиями статьи 201 УПК разглашению не подлежат", – рассказали в ведомстве.

Полицейские также отметили, что с начала текущего года выявили 344 правонарушения на транспорте, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Всего из незаконного оборота было изъято свыше 205 кг различных наркотических средств.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал, какая работа ведется в стране по борьбе с наркопреступностью.

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