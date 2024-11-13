Полицейские задержали машиниста депо станции Шу с крупной партией наркотиков
Фото: Polisia.kz.
13 ноября сотрудники Департамента полиции на транспорте задержали машиниста депо станции Шу. Водитель локомотива хранил у себя дома крупную партию наркотиков, сообщает Zakon.kz.
Сотрудник локомотивного депо хранил у себя дома расфасованные мешки и коробки с наркотическими средствами. Сотрудники полиции изъяли больше 12-ти кг наркотических средств.
"В настоящее время проводится досудебное расследование. Другие сведения по делу в соответствии с требованиями статьи 201 УПК разглашению не подлежат", – рассказали в ведомстве.
Полицейские также отметили, что с начала текущего года выявили 344 правонарушения на транспорте, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Всего из незаконного оборота было изъято свыше 205 кг различных наркотических средств.
Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал, какая работа ведется в стране по борьбе с наркопреступностью.
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