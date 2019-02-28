В Алматы мужчина три года не платил алименты и лишился средства заработка

Но это не избавляет его от обязанностей отца.

Департамент юстиции Алматы продолжает приводить примеры того, чем может закончиться для разведенных отцов (матерей) нежелание помогать своим детям, передает Zakon.kz.

26 февраля мы рассказывали о должнике, который все же решил вернуть долг ребенку в размере 1,5 млн тенге. Сегодня, 28 февраля, в ведомство были приглашены еще два должника по алиментам.

Исполнительное производство в отношении первого алиментщика было начато в 2016 году. Уже тогда его машину (единственное официальное имущество) поставили в арест. Но мужчина продолжал уклоняться от уплаты и в итоге накопилась сумма 1 млн 400 тыс. тенге. Сегодня эту машину - Audi C4, 1993 г.в., у должника изъяли. Помимо этого на него наложили штраф по ст. 670 ч.1 адмкодекса в размере 5 МРП.

Как отметил руководитель отдела по Бостандыкскому району Департамента юстиции Абзал Адилов, мужчина знал об имеющейся задолженности и был ознакомлен с постановлением об изъятии и отправке на оценку его машины.

- Будем выставлять на электронные торги и погашать за счет ее продажи долг. Оценочная компания оценит, - сказал Адилов.

Он пояснил, что у должника один ребенок. Долг на его содержание с 2016 года был вычислен, исходя из среднемесячной зарплаты.

Официально должник, с его слов, не работает, таксует. То есть, он лишился средства заработка, не выплачивая алименты. Но, если он продолжит игнорировать обязательства перед ребенком, за штрафом последует арест, а дальше - уголовная ответственность.

С начала года, это шестая машина, изъятая за долги по алиментам.

Со второго должника, как выяснилось, взять нечего - никакого имущества за ним не числится, нигде не работает (с его слов). За три года он задолжал на содержание дочери 940 435 тенге. В его отношении сегодня составили адмпротокол по ст. 670. Он обязан выплатить имеющийся долг до апреля текущего года, иначе и ему будет грозить арест или еще больший штраф и в, худшем случае, уголовная ответственность.

Со штрафом должник согласился и пообещал выплатить алименты частями. При этом он рассказал, что с дочкой, которой сейчас 14 лет, он общается. И материально как-никак помогал: забирал ее, что-то при необходимости покупал, помогал собираться к школе. Но все это было неофициально и в счет алиментов не входило.

По словам руководителя Управления по обеспечению исполнительного производства Департамента юстиции Алматы Рахымгали Орымбаева, сейчас по городу идет отработка по проблемным алиментщикам, которых около 600 человек. По всем примут соответствующие меры - будут изымать имущество, начиная с автомашин, заканчивая техникой и прочими предметами, которые в дальнейшем можно реализовать, чтобы направить средства на содержание детей.

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