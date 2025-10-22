Платить алименты на кошек согласился мужчина в Турции

В Турции мужчина после развода согласился платить алименты на содержание двух котов, сообщает Zakon.kz.

Согласно бракоразводному соглашению, он обязался переводить бывшей жене 10 тыс. турецких лир. Как пишет Yeni Safak, это примерно 330 долларов.

Алименты будут выплачиваться каждые три месяца в течение десяти лет или пока коты живы. Сумма будет индексироваться по инфляции. Также бывшая супруга получила полную опеку над хвостатыми, а также 550 тыс. лир. Таким образом компенсация за развод составила 18 тыс. долларов.

Суд пока не вынес окончательное решение, но, похоже, это станет первым случаем официальных алиментов на котов в турецком праве.

"Когда любовь ушла, а котики остались", – пишут в комментариях к новости.

