Женщина, считавшаяся погибшей при взрыве дома в Таразе, оказалась жива

На самом деле погибла другая внешне похожая на нее девушка.

При составлении списка погибших при взрыве дома в Таразе произошла ошибка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проведения дополнительных следственных действий было определено, что одной из погибших в результате взрыва является не Толегенова Аида Усенгалиевна, 1987 года рождения, а Арапбек Айжан Еркинбеккызы, 2001 года рождения.

- Причина в том, что от полученных травм лица погибших были неузнаваемыми. Физические данные тел двух женщин имели сходство, в связи с чем даже близкие люди не смогли опознать в них своих дочерей и родственниц. Кроме того, сотрудники полиции занимались поисками жильцов данного дома, а их более 300 человек, которые после взрыва спешно покинули свои квартиры и уезжали к родственникам и друзьям, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В полиции также дополнили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование по ст. 292 ч. 3 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

27 февраля 2019 года в 9 микрорайоне Тараза произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. По предварительной информации, взрыв произошел ранним утром в квартире на втором этаже. Всего пострадали шесть человек, еще трое погибли на месте. Три человека были доставлены в городские больницы № 1 и № 2, а также детскую областную больницу. Троим оказали помощь и отпустили домой.

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