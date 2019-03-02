Международная лыжная федерация официально уведомила об отстранении Полторанина

Согласно регламента Алексею предоставляется 10 дней для обжалования отстранения и предоставления документов, опровергающих его причастность к нарушениям правил.

В адрес Национальной федерации лыжных гонок Казахстана со стороны Международной лыжной федерации поступило официальное уведомление о временном отстранении Алексея Полторанина в связи с расследованием громкого дела о нарушении антидопинговых правил, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ОО "Национальная федерация лыжных гонок Казахстана".

Информация об отстранении Полторанина от соревнований была опубликована на сайте организации несколькими часами ранее. Теперь казахстанская сторона уведомлена об этом официально.

В уведомлении отмечено, что с 1 марта Полторанин не имеет права участвовать в каких-либо соревнованиях, проводимых под эгидой Международной лыжной федерации. Причиной отстранения являются весомые доказательства, представленные Австрийской стороной, о том, что Алексей Полторанин нарушил антидопинговые правила, используя запрещенные методы манипуляций с кровью под наблюдением врача из Германии.

- С огромным сожалением подтверждаем факт получения официального уведомления. В документе "черным по белому" обозначена категоричная позиция Международной лыжной федерации. Алексей своим молчанием оставляет много вопросов открытыми. То, что он не посчитал нужным встретиться с Генеральным секретарем ФЛГК и консулом РК после освобождения, не выходит на связь и никаким образом не комментирует происходящее, лишь подтверждает все предположения о его причастности. Мы со своей стороны уже обозначали позицию Федерации - нулевая терпимость к применению запрещенных методов и субстанций. Сейчас мы направляем все силы и ресурсы на то, чтобы данная плачевная ситуация не повлияла на спортсменов команды, продолжающих выступление на Чемпионате мира. Основная задача -защитить наших ребят, которые живут спортом и в последние годы встречаются с Алексеем лишь во время соревнований,— рассказала пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок РК Самал Наурызова.

Согласно регламента Алексею предоставляется 10 дней для обжалования отстранения и предоставления документов, опровергающих его причастность к нарушениям правил.

Ранее появилась информация, что местонахождение Полторанина неизвестно и на связь он не выходит.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!