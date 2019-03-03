Совершенна ли система оценок во фристайле-могуле

Как часто на Кубке мира возникают вопросы по результатам.

В Алматы завершился финальный этап Кубка мира-2018/19 по фристайлу-могулу. Нынешний розыгрыш хрустального глобуса был захватывающим. Но не обошлось без несогласия спортсменов и тренеров с решениями судей, передает Zakon.kz.

На этапе Кубка мира в японском Тазавако в параллельном могуле произошел интересный случай. Чемпионка мира из Казахстана Юлия Галышева не вышла на парный заезд за третье место этапа в знак несогласия с судейским решением.

- Ее пропуск малого финала не был протестом атлета или тренера. Она просто хотела показать, что судейская система несовершенна, и ее нужно доработать. Претензий ни к кому из атлетов или тренеров нет, - пояснила главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу Елена Круглыхина.

Выяснилось, что не только наша соотечественница столкнулась с несовершенством системы судейства.

Сразу после пресс-конференции по случаю вручения хрустальных глобусов Олимпийская чемпионка, победившая в общем зачете Кубка мира-2018/19, Пьеррин Ляфонт из Франции рассказала нам, что замечала немало спорных ситуаций, возникавших на различных этапах по ходу сезона.

- Конечно, неидеальные моменты в судействе есть. Мы стараемся это зафиксировать и помочь это исправить. По окончании сезона тренеры всех сборных отправляют видео судьям, стараются показать судьям, какие ошибки они допустили, постараться сделать, чтобы такое не повторилось в следующем сезоне.

- Бывало ли в вашей карьере, что вы не выходили на старт в знак протеста?

- Да.

- Часто ли судьбу медали решают какие-то минимальные баллы, это можно было бы как-то улучшить?

- Да, это было на Кубке мира, в этом году тоже, и это нужно, на мой взгляд, совершенствовать. Дело не только во мне было. У меня с Галышевой трудности были вчера (на этапе в Алматы – прим. ред.), я стала второй с отставанием в десятые балла. В Японии это было между канадкой Жюстин Дюфор-Лапоинт и Галышевой в индивидуальном могуле, когда их разделили десятые балла. Я думаю, в Китае было еще один раз, когда я финишировала третьей, она четвертой в индивидуальном могуле, и нас отделило всего 0,03 балла. Такие ситуации всегда вызывают споры.

- Действительно ли Галышева составляла вам серьезную конкуренцию в этом сезоне?

- Юлия Галышева очень хорошо показала себя в этом сезоне. Но она была не единственной, кто составлял мне серьезную конкуренцию. Была Джакара Энтони из Австралии, Джелин Кауф из Америки. Очень много было девушек, кто мог быть в призерах. Спасибо большое всем им, они своим хорошим катанием и прыжками заставляли меня прикладывать еще больше усилий.

Альберт Ахметов

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