4 секс-притона накрыли полицейские в Турксибском районе Алматы

Бордель располагался в одном из гостиничных комплексов.

Очередной секс-притон обнаружили полицейские Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции мегаполиса.

Так называемый бордель располагался в одном из гостиничных комплексов Туркскибского района Алматы.

– В рамках проводимого в городе ОПМ "Правопорядок" сотрудники нашего подразделения провели отработку по проспекту Сейфуллина. Объективности ради следует отметить, количество девушек легкого поведения вдоль проезжей части значительно снизилось. В связи с чем было принято решение о проведении локального рейда по придорожным гостиницам, барам и другим увеселительным заведениям. На текущий момент по ст. 450 КРКобАП - предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества за ночь выявлено четыре притона, в котором оказывали интим-услуги, - информировал начальник управления полиции Турксибского района подполковник полиции Думан Аухадиев.

В одном случае притоном оказалась гостиница, расположенная вблизи железнодорожного вокзала, остальные три базировались в квартирах.

– Все находившиеся в них лица, в том числе и "клиенты", доставлены в УП и проверены по криминальному учету. К слову, среди них – три человека, находившиеся в розыске за совершение уголовных правонарушений, - сказал Аухадиев.

Спикер также сообщил, что по итогам минувшее ночи за назойливое приставание к гражданам в общественных местах к административной ответственности привлечено 28 правонарушителей. Кроме того, оштрафовано 43 любителя распивать алкогольные напитки или появляться в общественных местах в нетрезвом виде. За мелкое в отношении 64 человек собраны адмматериалы.

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