Изменяла мне с Илоном Маском и чуть не отрезала палец - Джонни Депп о бывшей жене

Депп обвинил экс-супругу в том, что она отрезала ему палец водочной бутылкой.

Звезда "Пиратов Карибского моря" выдвинул Херд новые обвинения. Актер заявил, что Эмбер, будучи в браке, проводила время с Илоном Маском. По словам Джонни, Маск наносил его жене поздние визиты, пока тот был на съемках, сообщает Газета.Ru.

Кроме того, актер настаивает, что именно Маск был в доме его бывшей жены, когда та заявила о побоях.

Позже Депп обвинил экс-супругу в том, что она отрезала ему палец водочной бутылкой, передает издание RadarOnline со ссылкой на судебные документы.

55-летний Депп утверждает, что его 32-летняя бывшая жена врет, когда говорит, что во время одной из ссор в 2016 году Депп сам порезался и написал своей кровью на стене имя Билли Боба Торнтона, в романе с которым подозревал ее. "Мисс Херд рассекла кость на кончике среднего пальца мистера Деппа, почти полностью отрезав его", — говорится в бумагах. Якобы это произошло после того, как Херд бросила в Деппа стеклянной водочной бутылкой.

- Бутылка разбилась, и осколки повредили и рассекли палец мистера Деппа, — утверждают представители звезды "Пиратов Карибского моря".

Совсем недавно Джонни Депп подал иск против Херд на сумму в 55 миллионов долларов.

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