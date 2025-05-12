Отрезала палец и хранила в холодильнике: японка из ревности истязала бойфренда

Саки Сато из Осаки обвинили в том, что она отрезала своему бойфренду безымянный палец на руке, чтобы он не женился на другой, сообщает Zakon.kz.

По данным South China Morning Post, женщина якобы напала на своего парня и отрезала ему безымянный палец, чтобы он не смог жениться на другой девушке, и хранила его в холодильнике. Об этом стало известно, когда пострадавший обратился в полицию с жалобой на действия своей подруги.

Отмечается, что полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила у мужчины травмы на лице, а также подтвердила наличие отрезанного пальца. Расследование показало, что отношения пары "были далеки от здоровых". Саки, по словам потерпевшего, контролировала его жизнь, забирала банковскую карту и телефон, а также требовала разрешения на их использование. В сентябре 2023 года она отрезала часть его соска, утверждая, что он "вырастет снова".

По словам потерпевшего, он долго терпел издевательства из-за внешней привлекательности девушки. Однако со временем он осознал ее властный и агрессивный характер.

Между тем, сама Сато отвергает обвинения и заявляет, что парень сам нанес себе травмы.

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