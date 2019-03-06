Лыжник принес Казахстану вторую медаль зимней Универсиады-2019

Асет Дуйсенов выиграл спринт.

Казахстанский лыжник Асет Дуйсенов завоевал серебряную медаль на Универсиаде-2019, передает Zakon.kz.

Успешно преодолев все стадии квалификации, четверть и полуфинала, казахстанец выступил в главном финале. Борьба на лыжной трассе Красноярска была упорной. В итоге золото Универсиады взял хозяин трассы Александр Терентьев (Россия) с ртезультатом 2 минуты 49.39 секунд, серебро выиграл наш соотечественник с результатом 2:49,41 минут в спринте. Замкнул тройку лучших Андрей Собакарев (Россия) 2 минуты 51.46 секунд.

Асет Дюсенов – студент КазАСТ 3-курс

Состав казахстанской делегации на Универсиаде-2019 в Красноярске доступен здесь.

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Теперь в активе сборной Казахстана две медали. Ранее "бронзу" завоевала Жанбота Алдабергенова.

Альберт Ахметов

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