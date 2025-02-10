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Спорт

Лыжник Олжас Климин принес Казахстану девятую медаль

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 08:54 Фото: Нургали Жумагазы / НОК РК
10 февраля Олжас Климин стал еще одним медалистом Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета, Климин завоевал "бронзу" в лыжных гонках на дистанции 10 км свободным стилем. На старт вышли 46 спортсменов, которые бежали свободным стилем. Климин уступиk 13,8 секунд победителю.

Золото выиграл японец Харуки Ямасита, серебро – его соотечественник Такацугу Уда.

Фото: qazsport

Чуть ранее Казахстан получил серебряную награду по фристайл-акробатике в Харбине.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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