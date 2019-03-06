Кожахметов получил должность в МИОР РК

Он назначен ответственным секретарем ведомства.

Распоряжением главы государства Кожахметов Жанат Муратович назначен ответственным секретарем Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Родился 17 апреля 1979 года в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (2000). Юрист-международник.

Трудовой стаж:

· Главный специалист Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (2001-2002);

· Эксперт, старший эксперт центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004);

· Советник президента АО «Центр инжиниринга и трансферта технологии» (2004-2005);

· Заместитель председателя Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2005-2007);

· Заместитель председателя правления АО «Фонд науки» (2007-2008);

· Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (2008-2010);

· Государственный инспектор, заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2010-2014);

· Ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей (02.2014-08.2014);

· Советник первого заместителя Председателя партии «Нұр Отан» (09.2014-05.2016);

· Ответственный секретарь Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (с 05.2016)

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