В Нур-Султане в шествии "Бессмертный полк" приняли участие 25 тысяч человек
Руководитель координационного совета "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" в городе Нур-Султан Аида Баймакова поблагодарила потомков участников войны за участие в шествии.
В этом году в шествии приняли участие около 25 тыс. человек, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Потомки ветеранов Великой Отечественной войны с портретами родственников – и тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто вернулся на родину живым и восстанавливал страну – почтили память героев.
Шествие началось на площади у монумента "Қазақ елі" и прошло по проспекту Тәуелсіздік до площади "Отан қорғаушылар".
В акции приняли участие не только жители города, но и соседних регионов, в том числе из Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Костаная, Степногорска, а также из Алматы. Приехали люди также из-за рубежа. В целях обеспечения безопасности было организовано 15 групп, чтобы люди, принимающие участие в шествии, могли поочередно подходить к монументу "Отан қорғаушылар" для возложения цветов.
Пришла с семьей почтить память деда Дана Зейнулла.
- Мой дед Жаксылик Шаханов, командир огневого взвода 311-го истребительного противотанкового дивизиона, участник обороны Ленинграда, прошел две войны – Финскую и Великую Отечественную. Вернулся живым, женился, у него родилась моя мама, от нее – мы… Спасибо ему за победу! – говорит Д. Зейнулла.
В свою очередь руководитель координационного совета "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" в городе Нур-Султан Аида Баймакова поблагодарила потомков участников войны за участие в шествии.
- Было приятно видеть очень много людей, которые прошли семьями, маленькими детьми, видеть единение и сплоченность наших граждан. От имени всех потомков участников Великой Отечественной войны особую благодарность хотим выразить акимату столицы за поддержку и неоценимый вклад в организацию шествия, – сказала А. Баймакова.
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