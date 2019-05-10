СМИ сообщили о взрыве на рынке в Багдаде

По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Взрыв произошел на рынке в районе Садр-Сити в Багдаде. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, пишет RT.

По данным телеканала, в результате атаки погибли несколько человек, точное число жертв пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в центре Кабула у офиса генерального прокурора произошел взрыв.

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