СМИ сообщили о взрыве на рынке в Багдаде
По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Фото : pixabay.com10 мая 2019, 01:51
Взрыв произошел на рынке в районе Садр-Сити в Багдаде. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, пишет RT.
По данным телеканала, в результате атаки погибли несколько человек, точное число жертв пока не сообщается.
Ранее стало известно, что в центре Кабула у офиса генерального прокурора произошел взрыв.
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