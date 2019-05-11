В Казахстане стартовала предвыборная агитация
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов на пост главы государства.
Сегодня, 11 мая после 18:00 стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты РК, сообщает Zakon.kz.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов на пост главы государства.
Касым-Жомарт Токаев от партии "Nur Otan"
Дания Еспаева от партии "Ак жол"
Садибек Тугел от общественного объединения "Ұлы дала қырандары"
Толеутай Рахимбеков - от партии "Ауыл"
Жамбыл Ахметбеков от партии "КНПК"
Амангельды Таспихов от Федерации Профсоюзов Казахстана
Амиржан Косанов от Объединенного национального патриотического движения "Ұлт тағдыры".
Предвыборная агитация продлится до 8 июня.
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