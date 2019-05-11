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В Казахстане стартовала предвыборная агитация

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов на пост главы государства.

Фото : zakon.kz11 мая 2019, 18:47

Сегодня, 11 мая после 18:00 стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты РК, сообщает Zakon.kz.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов на пост главы государства.

Касым-Жомарт Токаев от партии "Nur Otan"

Дания Еспаева от партии "Ак жол"

Садибек Тугел от общественного объединения "Ұлы дала қырандары"

Толеутай Рахимбеков - от партии "Ауыл"

Жамбыл Ахметбеков от партии "КНПК"

Амангельды Таспихов от Федерации Профсоюзов Казахстана

Амиржан Косанов от Объединенного национального патриотического движения "Ұлт тағдыры".

Предвыборная агитация продлится до 8 июня.

Читайте также: Что такое предвыборная агитация и как ее будут проводить


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