Двадцать возвращенных из Сирии казахстанцев взяты под стражу

Возвращенные лица являются жителями Нур-Султана, Алматы, а также Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской, Мангистауской областей.

Два десятка казахстанцев, которых вернули из Сирии в рамках операции Жусан-2, задержаны по подозрению в причастности к ДАИШ. Об этом сообщил начальник департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) Бахытбек Рахымбердиев, передает корреспондент Zakon.kz.

- От лица КНБ хочу сообщить, что возвращенные лица являются жителями Нур-Султана, Алматы, а также Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской, Мангистауской областей. Эти лица добровольно приняли решение вернуться домой, отдельные из них готовы понести уголовные наказание за свои деяния за рубежом. По прибытию в Казахстан 16 мужчин и 4 женщины задержаны по подозрению в причастности террористической деятельности на стороне ДАИШ, - сообщил Рахимбердиев.

Он добавил, что оставшиеся женщины и дети размещены в специальном адаптационном центре неподалеку от Актау. Сейчас проводится их медицинское обследование, дополнительно с ними работают психологи, теологи, восстанавливаются документы.

- Проводится также проверка на участие в террористической деятельности. После женщины и дети вернутся в места своего прежнего проживания, - отметил Рахимбердиев.

Глава департамента КНБ уточнил, что из 156 детей 107 находятся в возрасте до 7 лет, 43 - от 7 до 12 лет, и 6 старше 12 лет. 18 детей полные сироты, чьи родители погибли или пропали без вести за рубежом. Больше половины детей родились за границей.

10 мая президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в период с 7 по 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Президент напомнил, что Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Гуманитарная акция будет продолжена.

В начале 2019 года сообщалось, что казахстанские спецслужбы вернули 47 граждан страны на родину из зоны боевых действий в Сирии.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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