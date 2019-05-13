Как бурый медвежонок оказался на балконе квартиры в Уральске

Его купили в России для разведения.

В Министерстве сельского хозяйства выяснили, как медвежонок оказался на балконе квартиры в Уральске, передает Zakon.kz.

- По информации Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, 9 мая 2019 года приблизительно в 21.39 часов на пульт "102" поступило сообщение от очевидцев о том, что по адресу пр. Назарбаева, д.196 на балконе второго этажа ходит медвежонок. По приезду сотрудников полиции факт подтвердился. В ходе разбирательств была установлена гр.Таласпаева М.И., проживающая в Актау, которая представила все соответствующие документы на медвежонка, - рассказал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.

Владелица медвежонка пояснила, что 8 мая купила его в городе Уфе (РФ) для дальнейшего разведения бурых медвежат, чтобы выставлять в цирке.

После покупки они приехали в Уральск на ночевку, чтобы медвежонок прошел акклиматизацию. Временно сняли квартиру, и вышли на купить еды для животного и себя. Мишку оставили в квартире, он залез на балкон и испугал прохожих.

- Учитывая отсутствие уголовного и административного нарушения, материал оставлен без принятия процессуального решения и списан для хранения в номенклатурное дело, - пояснил Дилдахмет.

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