О состоянии воздуха в Алматы после пожара на полигоне рассказали в "Казгидромете"

По остальным параметрам превышения ПДК не зафиксировано.

В РГП "Казгидромет" рассказали о воздухе в Алматы, состояние которого могло поменяться из-за пожара в Алматинской области, передает Zakon.kz.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Алматы проводится на 16 постах, из них 11 автоматических постов мониторинг ведет по взвешенным частицам РМ-2,5, РМ-10, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода и 5 постов ручного отбора проб мониторинг проводится по диоксиду азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода.

За сутки с 15 мая 00:00 по 16 мая 08:40 мая 2019 года были зарегистрированы превышения по:

1) Диоксиду азота – 1 случай превышения в диапазоне 2,0 ПДК, максимальная концентрация была зафиксирована в районе ПНЗ №12 (пр. Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра) 13:00;

2) Диоксиду серы – 7 случаев превышения в диапазоне 1,0 – 1,8 ПДК, максимальная концентрация была зафиксирована в районе ПНЗ №30 (м-н "Шанырак", школа №26. Ул. Жанкожа батыра, 22) в 04:40, 05:00, 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00 и 07:20 часов.

По остальным параметрам превышения ПДК не зафиксировано. По концентрациям взвешенных частицы РМ-2,5 и РМ-10 были изменения с 00:00 по 04:00 утра 16 мая 2019 года, но концентрации не превышали ПДК.

Высокого (более 10 ПДК) и экстремально-высокого (более 20 ПДК) не было зафиксировано ни на одном ПНЗ.

В указанный период в Алматы преобладал антициклональный тип погоды со слабым ветром. Далее на графиках представлена информация о среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ:

В 16 мая 00.12 в Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы поступило около 50 звонков от населения, в основном Бостандыкского и Медеуского районов, о том, что в воздухе распространяется едкий запах гари. После выяснения обстоятельств было установлено, что на полигоне для захоронения и утилизации твердо-бытовых отходов в Алматинской области, Карасайском районе, Айтийском сельском округе горит мусор и бытовые отходы на площади предварительно 1 га. Из-за чего характерный запах распространился по верхней части города.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!