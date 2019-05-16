Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Подравшиеся в Алматы водитель автобуса и пассажир не имеют друг к другу претензий

С ним была проведена праворазъяснительная работа.

Фото : Art Online 2416 мая 2019, 16:18

Участники утренней драки в Алматы не имеют друг к другу претензий, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП города, личности обоих участников инцидента были установлены, их доставили в Управление полиции Турксибского района. В ходе разбирательств оба отказались от подачи заявления в связи с тем, что не имеют друг к другу претензий. С ним была проведена праворазъяснительная работа.

В полиции также сообщили, что в отношении водителя пассажирского транспорта собирают материалы для привлечения его к адмответственности за мелкое хулиганство.

В Facebook разместили видео драки между водителем автобуса №137 и пассажиром. Согласно описанию водитель проехал несколько остановок, не остановившись, и это вызвало негодование пассажиров. Затем водитель долго не открывал двери автобуса, не выпуская людей. В итоге завязалась драка. В "Алматыэлектротранс" по данному случаю сообщили, что водителя сняли с рейса и отстранили, ведется проверка.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты