Подравшиеся в Алматы водитель автобуса и пассажир не имеют друг к другу претензий
С ним была проведена праворазъяснительная работа.
Фото : Art Online 2416 мая 2019, 16:18
Участники утренней драки в Алматы не имеют друг к другу претензий, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП города, личности обоих участников инцидента были установлены, их доставили в Управление полиции Турксибского района. В ходе разбирательств оба отказались от подачи заявления в связи с тем, что не имеют друг к другу претензий. С ним была проведена праворазъяснительная работа.
В полиции также сообщили, что в отношении водителя пассажирского транспорта собирают материалы для привлечения его к адмответственности за мелкое хулиганство.
В Facebook разместили видео драки между водителем автобуса №137 и пассажиром. Согласно описанию водитель проехал несколько остановок, не остановившись, и это вызвало негодование пассажиров. Затем водитель долго не открывал двери автобуса, не выпуская людей. В итоге завязалась драка. В "Алматыэлектротранс" по данному случаю сообщили, что водителя сняли с рейса и отстранили, ведется проверка.
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