Подравшиеся в Алматы водитель автобуса и пассажир не имеют друг к другу претензий

С ним была проведена праворазъяснительная работа.

Участники утренней драки в Алматы не имеют друг к другу претензий, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП города, личности обоих участников инцидента были установлены, их доставили в Управление полиции Турксибского района. В ходе разбирательств оба отказались от подачи заявления в связи с тем, что не имеют друг к другу претензий. С ним была проведена праворазъяснительная работа.

В полиции также сообщили, что в отношении водителя пассажирского транспорта собирают материалы для привлечения его к адмответственности за мелкое хулиганство.

В Facebook разместили видео драки между водителем автобуса №137 и пассажиром. Согласно описанию водитель проехал несколько остановок, не остановившись, и это вызвало негодование пассажиров. Затем водитель долго не открывал двери автобуса, не выпуская людей. В итоге завязалась драка. В "Алматыэлектротранс" по данному случаю сообщили, что водителя сняли с рейса и отстранили, ведется проверка.

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