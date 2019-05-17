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Happy Birthday Mr. President: Токаева поздравляют в соцсетях с днем рождения

На страницах TokayevTeam появились шуточные видео с поздравлениями, а также пожелания главе государства от казахстанцев.

Фото : kremlin.ru17 мая 2019, 09:12

В социальных сетях поздравляют Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, передает Zakon.kz.

На страницах TokayevTeam появились шуточные видео с поздравлениями, а также пожелания главе государства от казахстанцев.

17 мая Президент отмечает свое 66-летие.

Второй Президент Казахстана родился 17 мая 1953 года в Алматы.

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Казахстанцы поздравляют президента Токаева с Днем Рождения #ToqayevTeam

Публикация от Toqayev Team (@toqayevteam) 16 Май 2019 в 6:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Главы Государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с Днем Рождения #ToqayevTeam

Публикация от Toqayev Team (@toqayevteam) 16 Май 2019 в 1:17 PDT


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