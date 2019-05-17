Happy Birthday Mr. President: Токаева поздравляют в соцсетях с днем рождения

На страницах TokayevTeam появились шуточные видео с поздравлениями, а также пожелания главе государства от казахстанцев.

Фото : kremlin.ru

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