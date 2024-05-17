Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мировые лидеры поздравляют Токаева с днем рождения

Мировые лидеры поздравляют Токаева с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 18:04 Фото: akorda.kz
В адрес Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав государств, представителей иностранных государственных органов, международных организаций и дипломатических миссий, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, поздравительные телеграммы направили президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон,президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Республики Корея Юн Сок Ёль, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, премьер-министр России Михаил Мишустин, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Башкортостана Радий Хабиров и другие.

Поздравления продолжают поступать.

Читайте также

Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области
Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области
Назначен новый прокурор Мангистау
Назначен новый прокурор Мангистау
За год товарооборот Казахстана с Малайзией вырос до 245 млн долларов
За год товарооборот Казахстана с Малайзией вырос до 245 млн долларов
Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт 2024 год Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: