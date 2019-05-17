В женской сборной Казахстана по боксу сменился главный тренер

смена тренера связана с результатами последнего чемпионата Азии

Эра Вадима Присяжнюка на должности главного тренера сборной Казахстана по женскому боксу, длившаяся почти 14 лет, завершилась, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, смена тренера связана с результатами последнего чемпионата Азии, где представительницам Казахстана не удалось завоевать ни золота, ни серебра.

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Тренерский совет считает, что нужен новый подход в подготовке команды, - отмечается на сайте НОК РК.

- Вы знаете, что ротация тренеров в спорте не только обычная вещь, она необходима, Вадим Присяжнюк в этом отношении уникальный наставник, ветеран, на протяжении 14 лет под его руководством команда показывала хорошие результаты и федерация может только поблагодарить его за большую и самоотверженную работу. Но мы не можем стоять на месте, особенно в преддверии Олимпиады в Токио, куда должны отправиться женщины уже в пяти весовых категориях, - процитировал НОК РК вице-президентА КФБ по работе с тренерским советом ЮриЯ Цхай.

Новым главным тренером женщин стал Ерик Алгабек. Его наставнический стаж - 15 лет. С 2011 по 2016 годы был старшим тренером команды страны по молодежи и юниорам среди девушек, и за это время она завоевала 4 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовых медали на чемпионатах мира. С 2011 года по настоящее время Алгабек занимал пост старшего тренера Центра подготовки олимпийского резерва и профессионального клуба бокса "Жамбыл".

Альберт Ахметов

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