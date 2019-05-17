Отрицавший свое задержание чиновник из Миннацэкономики предстанет перед судом

Первое судебное заседание назначено на 23 мая.

Директор Департамента развития предпринимательства Миннацэкономики Асланбек Джакупов предстанет перед судом, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда Нур-Султана, уголовное дело в отношении Джакупова поступило в районный Есильский суд №2. Первое судебное заседание назначено на 23 мая.

Он будет предан суду по ст. 190 ч. 3 п. 2 - Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения.

В апреле 2019 года в СМИ вышла новость о том, что директор Департамента развития предпринимательства Миннацэкономики Асланбек Джакупов был задержан при получении 500 тысяч тенге, предназначенных для "отката" за оказание услуги Институту экономических исследований, который относится к Министерству национальной экономики РК. Чиновник в своем Facebook эту информацию опроверг, сообщив, что с поличным его никто не задерживал, так как взяток он никогда не брал. Позже в АДГСПК РК сообщили о проведении досудебного расследования в отношении ряда должностных лиц Министерства национальной экономики РК.

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