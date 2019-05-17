Бывшему вице-министру энергетики Шкарупе продлили арест

В чем его подозревают, не сообщается.

Продолжается расследование в отношении бывшего вице-министра энергетики РК Анатолия Шкарупы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда Нур-Султана, 15 мая было рассмотрено ходатайство органа, ведущего расследование о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Ходатайство было удовлетворено. Срок содержания под стражей Анатолия Шкарупы продлен до 16 июня текущего года.

Шкарупа был взят под стражу в ноябре 2018 года. В чем его подозревают, не сообщается. Незадолго до этого министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что подписал заявление об увольнении Шкарупы.

Анатолий Шкарупа в октябре 2018 года сменил на посту вице-министра энергетики арестованного Джаксалиева. 7 ноября на заседании Совета безопасности в Акорде генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров (прим.ред.: бывший) заявил, что недавно назначенный на пост вице-министра энергетики Анатолий Шкарупа имеет отношение к хищению 215 млн тенге. По его словам, к Шкарупе, который ранее занимал должность акима Сарани, есть серьезные претензии со стороны закона.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!