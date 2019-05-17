Казахстанского ученого, обвиняемого в хищении, оправдали

Апелляционный приговор вступил в силу с момента оглашения.

В Алматы апелляционный суд оправдал казахстанского ученого Галымжана Мамытбекова, обвинявшегося в хищении госимущества, передает Хабар24.

По версии следствия, автор технологии по добыче урана необоснованно потратил на свои исследования более 83 миллионов тенге. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества и почти три года провел за решеткой.

Дело дважды пересматривалось из-за недостатков, допущенных при предварительном расследовании. И вот сегодня поставлена точка: судебная коллегия признала Галымжана Мамытбекова невиновным. А также признала за ним право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Апелляционный приговор вступил в силу с момента оглашения.

- Мы допросили ряд свидетелей по делу. Исследовали представленные документы, отчеты Мамытбекова о проведении научно-исследовательской работы, договор, заключенный с ТОО и другими контрагентами. И на основании этих доказательств судебная коллегия пришла к выводу, что совокупность достаточных доказательств для признания вины Мамытбекова отсутствует. И на основании исследованных доказательств мы пришли к такому выводу, что его вина не доказана, - объясняет судья Нурдилла Сейтов.

- Мне очень обидно, все-таки пять лет – это немалый срок, когда меня отстранили полностью от научно-исследовательской деятельности, от нормальной жизни. Самое тяжелое – это моральный ущерб по отношению ко мне, моей научно-исследовательской деятельности и моральный ущерб, нанесенный моим родным и близким, - говорит Галымжан Мамытбеков.

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