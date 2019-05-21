За что освободили от должности главу ДП Атырауской области, пояснили в МВД

С учетом резонанса и тяжести совершенного проступка, в контексте нанесения имиджу МВД, было принято такое жесткое решение – Калайчиди.

Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди пояснил, за что именно был уволен бывший начальник Департамента полиции Атырауской области Аян Дуйсембаев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Дуйсембаев отмечал получение очередного высокого звания (ему присвоили звание генерал-майора полиции). В связи с этим, 11 мая, в период усиления, он выехал с места дислокации, города Атырау, в район, уроженцем которого является.

- Это порядка 300 км от областного центра на служебной автомашине, плюс взял вторую служебную автомашину, несколько руководителей его подразделения. Он знал, что там готовятся праздничные мероприятия, посвященные этому событию, о котором я говорил. Соответственно, вы видели все там и вручение коня и чабана. В принципе, коня, как он пояснил, он вернул - это был не подарок, а просто знак внимания, - сказал Калайчиди.

Отдельно спикер остановился на нарушениях. Первое, по его словам, - это оставление места дислокации в период усиленного варианта несения службы. Второе - он отвлек руководящих сотрудников, а также отвлек на праздник начальника Маканского РОВД (100 км от города).

- Вы знаете, что к сотрудникам внутренних органов предъявляются особые требования, к этике поведения. Они касаются как скромности, так и несовершении тех действий, которые могут повлечь общественный резонанс, тем более негативный для госслужбы и правоохранительных органов. То, что мы наблюдали, это как раз тот случай, когда все, от простых граждан до главы государства, выразили негативное отношение к этому мероприятию, - продолжил он.

Резюмируя, Калайчиди снова отметил проступки Дуйсембаева в создании негативного общественного резонанса, нерациональное использование служебного автотранспорта в личных целях, отвлечение личного состава, в том числе РОВД, в которое он приехал.

- Все это вместе явилось поводом для служебного расследования. Тем более, что сотрудник МВД обязан жестко соблюдать правила служебной этики. И они были нарушены. И в них были вовлечены ряд руководящих сотрудников полиции. С учетом резонанса и тяжести совершенного проступка, в контексте нанесения имиджу МВД, было принято такое жесткое решение, - сообщил он.

Кроме того, по результатам проверки освобожден начальник собственной безопасности. В его обязанности входило предупреждать подобные ситуации и ставить о них в известность руководство министерства. Однако он вместо исполнения обязанностей сам принял участие в торжестве.

- Также несколько других руководителей, которые участвовали в этом мероприятии, привлечены к жестким мерам дисциплинарной ответственности и предупреждены о неполном служебном соответствии, - добавил он.

По итогам комиссия провела совещание со всем личным составом, где разъяснили суть нарушений, в том числе причины жесткости меры наказания. После чего, согласно закону, министр внес в администрацию президента предложение об освобождении Дуйсембаева.

17 мая стало известно о том, что глава МВД Ерлан Тургумбаев внес представление в администрацию Президента РК об освобождении начальника ДП Атырауской области Аяна Дуйсембаева от должности. Также был освобожден от занимаемой должности начальник управления собственной безопасности Департамента полиции области, ряд других должностных лиц привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Причиной послужили результаты служебной проверки по факту распространяемого в Сети видео. 20 мая МВД сообщило об освобождении Дуйсембаева от должности. Помимо этого, в ведомстве сообщили об увольнении еще пятерых полицейских этого региона. После конфликта на дороге с сотрудниками Нацбюро были освобождены от должностей три сотрудника батальона патрульной полиции, командир данного подразделения и начальник местной полицейской службы Атырау.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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