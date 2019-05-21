10 полезных советов при налоговой проверке

Обращайтесь к профессиональным юристам по налоговым спорам за помощью как можно раньше.

Жангельды Сулейманов, адвокат по налоговым и экономическим спорам, практикующий налоговый консультант со стажем более 30 лет, автор семинара "Как избежать налоговой проверки" дает бесплатные советы о том, как не пострадать от налоговой проверки.

1. Как болезнь проще не допустить, чем лечить, так и с налоговой проверкой – лучше ее отменить еще до того, как она началась. Поэтому, если Вашу компанию отнесли к средней категории риска, то Вам не могут назначить плановую (выборочную) проверку за пять лет. Если все же назначили – нужно оспаривать это через суд.

2. Налоговая проверка не считается начатой до того, как в надлежащем порядке вручено предписание. А предписание о проверке, согласно Налоговому Кодексу вручается только директору и более никому. Поэтому если предписание вручено не директору, а кому-то еще, то проверка не началась.

3. Если назначили внеплановую проверку, то сразу обжалуйте ее назначение, так как в предписании не указывается основание ее назначения. В ходе обжалования предписания, Вы можете точно узнать основания назначения проверки. Это может быть постановление следователя или неисполнение неисполнением уведомления о результатах камерального контроля. И тогда Вы можете обжаловать такие основания назначения проверки.

4. Большинство внеплановых проверок, назначенных следователями в рамках уголовных дел являются незаконными – необоснованно выносятся постановления, нарушается предусмотренный порядок, неправильно формулируются вопросы и т.д. Такие проверки можно обжаловать и отменить.

5. В ходе проверки требуйте от проверяющего, есть ли у него претензии. Письменно фиксируйте все вопросы, запросы и передачу документов. Это позволяет избежать начислений еще в ходе проверки. А после того, как суммы начислений попали в акт проверки – почти нет шансов, что налоговая от них откажется.

6. Налоговая проверка не считается завершенной до того, как в надлежащем порядке вручен акт проверки. Согласно Налоговому Кодексу вручается Акт проверки вручается в руки только директору и более никому, и ни в коем случае не почтой. Если акт вручен не тому лицу или выслан почтой, проверка не считается оконченной, ее сроки продолжают идти.

7. Многие проверки (как в описанном выше случае, так и в других) проводятся с нарушением срока. Нарушение срока проведения проверки по закону влечет признание ее недействительной, отмену уведомлений и других ее последствий.

8. После завершения проверки составляется протокол об административном правонарушении. Важно продлить срок его рассмотрения путем подачи ходатайства в связи с обжалованием уведомления.

9. Для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов недостаточно только того факта, что проверкой начислена сумма налога выше 50 000 МРП (~126 млн тенге). Очень важно, как наличие умысла, так и то, каким образом была сформирована эта сумма. Так что, можно обжаловать начало уголовного дела и требовать его прекращения.

10. Никогда не соглашайтесь на прекращение уголовного дела по не реабилитирующим основаниям при уплате налога. Во-первых, в следующий раз в таком случае, уплата налога уже не освободит от лишения свободы. Во-вторых, такое прекращение дела влечет почти столько же негативных последствий, как и судимость. В-третьих, не соглашаясь на это, Вы ничего не теряете – в самом плохом случае, то же самое прекращение будет применено судом, а если наоборот - то Вы будет абсолютно чисты перед законом.

Эти 10 советов помогли не одному десятку предпринимателей.

Но самым важным является последний совет – обращайтесь к профессиональным юристам по налоговым спорам за помощью как можно раньше. Легче отменить не начатую проверку, чем спорить с проверяющим. Но еще труднее оспорить результаты проверки в суде. И совсем неприятно быть вовлеченным в орбиту уголовного правосудия из-за ошибок налогового законодательства.

Жангельды Сулейманов, адвокат

Станислав Лопатин, директор юридической фирмы "Suleiman&Partners"

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