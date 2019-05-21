Бывшие руководители Казгидромета предстанут перед судом

Судебный процесс проходит в Нур-Султане.

На 23 мая назначены судебные заседания по делу против бывших руководителей РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

Уголовное дело против Н.К. Султанова и Р.И. Андрианова по статье 366 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Получение взятки") рассматривают в специализированном межрайонном суде по уголовным дела г. Нур-Султана. Слушание назначено на 23.05 в 10.00.

23 января стало известно о задержании ряда руководителей РГП "Казгидромет". Позднее в организации назвали имена сотрудников. Согласно уведомлению Комитета национальной безопасности РК, в качестве подозреваемых были задержаны директор филиала РГП "Казгидромет" по Карагандинской области Андрианов Р.И. и заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Султанов Н.К.

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