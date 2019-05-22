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Массовое отравление учеников в Актобе. Арендатор столовой оштрафован

Острую кишечную инфекцию выявили у 25-ти детей, и у преподавателя.

Фото : chitatext.ru22 мая 2019, 07:32

Административный суд Актобе оштрафовал арендатора школьной столовой, в которой произошло массовое отравление детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В деятельности арендатора суд усмотрел нарушения двух статей кодекса об административных нарушениях. Он, в частности, работал без разрешительных документов и своей деятельностью - нарушил требования в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За это его обязали выплатить штраф - более восьмисот тысяч тенге.

- Постановлением специализированного административного суда города Актобе от 20 мая 2019 года ИП "Наурызбаев" привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 325 МРП на сумму 820 тысяч 625 тенге, с приостановлением деятельности сроком на 10 дней, - рассказала руководитель пресс-службы Актюбинского областного суда Анар Айтжанова.

Инцидент произошёл 19-го апреля в средней школе-гимназии №9. Острую кишечную инфекцию выявили у 25-ти детей, и у преподавателя. В ходе проверки выяснилось, что арендатор и пекарь столовой, приступившие к работе с 3-го апреля, оказались носителями золотистого стафилококка, а в пробах продуктов была обнаружена кишечная палочка. За эти нарушения наказали и директора учебного заведения. Она получила -строгий выговор за допуск к работе недобросовестных арендаторов.


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