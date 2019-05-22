Скандальную победу дочери в "Голосе" впервые прокомментировала Алсу

Артистка выразила мнение, что в итоге все "хорошо закончится".

Певица Алсу прокомментировала скандальную победу дочери в "Голос. Дети", заявив, что участники проекта оказались втянуты в "какие-то игры". Ее слова приводит Lenta.ru со ссылкой на радиостанцию "Серебряный дождь".

Артистка выразила мнение, что в итоге все "хорошо закончится". Вопрос о том, примет ли участие ее дочь Микелла Абрамова в повторной записи финала конкурса, она переадресовала самой девочке.

- Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама, — заключила Алсу.

По словам певицы, подробно свою позицию о скандале с участием дочери она выскажет 1 июня.

Ранее, 16 мая, Первый канал аннулировал итоги шоу "Голос. Дети". Это произошло после того, как компания Group-IB обнаружила накрутки голосов зрителей в пользу дочери Алсу.

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