Алсу публично извинилась за нечестную победу дочери на музыкальном шоу

Заслуженная артистка России Алсу извинилась перед зрителями "Голоса.Дети" за то, что ее дочь Микелла одержала нечестную победу на шоу в 2019 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила в YouTube-беседе с Натальей Подольской.

"Это было неправильно с моей стороны. Поэтому я хочу и перед Микеллой извиниться, и перед всеми остальными, сказать, что уже произошло так, как произошло", – заявила артистка.

Алсу призналась, что воспользовалась известностью, чтобы призвать поклонников проголосовать за свою дочь. По ее словам, она "не рассчитала", и добавила, что просто хотела помочь своему ребенку, как любая мама.

Победу дочери Алсу на "Голосе" аннулировали, выявив накрутку голосов. Спустя несколько месяцев после шоу певица призналась, что использовала свои соцсети для победы дочери, и даже покупала ей голоса.

Ранее Алсу опубликовала редкое фото с родителями и поздравила их с золотой свадьбой. Певица откровенно рассказала, с чем приходилось мириться ее маме, чтобы сохранить брак.