Кентауский политехнический колледж получил новый статус

Летом планируется обучения части преподавательского состава в Германии.

22 мая чрезвычайный и полномочный посол Германии в РК доктор Тило Клинер принял участие на торжественном подписании контракта о сотрудничестве немецкого концерна "TUV Rheiland Akademie GmBH" с Кентауским политехническим колледжем при Кентауском трансформаторном заводе (входят в состав компании "Alageum Electric").

В подписании договора приняли участие руководитель международных проектов "TUV Rheiland Akademie GmBH" госпожа Катя Кайзер, председатель наблюдательного совета АО "КТЗ" Кожабаев Хайрулла, директор Кентауского политехнического колледжа Кривенцов Виктор. "TUV Rheiland Akademie GmBH" является признанным мировым лидером и ведущим международным поставщиком услуг в области обучения.

Данное сотрудничество позволит проводить обучение в колледже с применением международных стандартов и немецкого качества в образовании, обменом немецкого опыта в дуальном обучении.

С подписанием контракта, колледж приобретает статус международного колледжа с переименованием колледжа в "Казахстанско-Немецкий политехнический колледж". Летом этого года планируется обучения части преподавательского состава в Германии, в дальнейшем поездка и обучение студентов в Германии. Студенты колледжа обучающиеся по данной программе будут получать диплом международного уровня, что позволит им работать в международных предприятиях.

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