Елбасы рассказал о первой встрече с Токаевым

Знакомство произошло в 1984 году в Китае.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с членами Республиканского общественного штаба кандидата от партии "Nur Otan" рассказал о том, как впервые познакомился с Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент BNews.kz.

- В 1984 году, когда я был руководителем правительства, я поехал в Китай в составе делегации Советского Союза. Мы тогда посещали Китайскую Народную Республику. В это время отношения между СССР и Китаем были не лучшими. Была делегация Верховного совета и тогда в составе нашей делегации был молодой человек, который помогал нам с переводом с китайского. Тогда он работал в посольстве СССР в Китае. Это был Касым-Жомарт Токаев. Тогда я его впервые его встретил, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы отметил, что в первые годы Независимости в казахстанском МИДе нужны были квалифицированные кадры, и он пригласил Токаева на должность заместителя министра иностранных дел Казахстана.

- В последующие годы нам нужны были кадры для работы в МИД РК, тогда я пригласил Касым-Жомарта Кемелевича на должность заместителя министра иностранных дел. С тех пор он работает со мной. Я все это говорю, чтобы все понимали, насколько хорошо я знаю этого человека. Со всех сторон. Чтобы понять человека, нужно посмотреть на него с разных сторон, как на друга, товарища, знать, чем он интересуется, - добавил Нурсултан Назарбаев.

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