О ситуации с паводками, встречи Токаева, потери от нефти

Казахстан продолжает борьбу с масштабными паводками. Назначения в Акорде. Что еще произошло в Казахстане и мире за 18 апреля 2024 года, читайте в обзоре Zakon.kz.

Паводки-2024

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в настоящее время паводки на территории республики проходят в стабильно-напряженном режиме.

В ведомстве подчеркнули, всего с начала паводка спасено и эвакуировано 117 694 человека, из них 43 931 – дети, в том числе привлеченными воздушными судами спасено 4164 человека, из них 1630 – дети. В эвакопунктах остаются 6887 человек, из них 3166 – дети.

В АО "НК "КазАвтоЖол" уточнили, что в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 7120 м в трех областях: Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской.

Кроме того, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заявил, что микрорайон Подгору в Петропавловске будут активно осушать мотопомпами и водооткачивающей техникой. Он поручил акиму Петропавловска в сжатые сроки организовать данную работу.

В свою очередь, уровень воды в Урале продолжит расти. По данным гидрологического мониторинга "Казгидромета", за прошедшие сутки по реке Урал Атырауской области из-за поступления воды с территории ЗКО уровень изменился.

На гидропосту река Урал – поселок Индербор уровень находится на отметке 555 см, подъем составил 8 см, общий подъем с начала паводка составляет 332 см.

Река Урал – поселок Махамбет. Уровень – на отметке 679 см, подъем составил 7 см, общий подъем с начала паводка – 362 см.

На гидропосту река Урал – Атырау уровень находится на отметке 396 см, за сутки не было изменений, общий подъем с начала паводка составляет 205 см.

Душераздирающее видео из Кульсары в Атырауской области опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев. На кадрах среди затопленного кладбища бежит собака. Но подписал общественник ролик обнадеживающе: "Вода потихоньку отступает".



Еще одно трогательное видео спасения животных опубликовано из Петропавловска.

Примечательно, что в Генеральной прокуратуре выступили с заявлением. Было отмечено, что часть возвращенных Казахстану активов направлена на устранение последствий паводков.

Назначения. Встречи Касым-Жомарта Токаева

Касым-Жомарт Токаев 18 апреля назначил послов Казахстана в нескольких государствах.

Мадияр Менилбеков назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем Казахстана при Организации Исламского Сотрудничества. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Нажмедин Мухаметалиулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Султанате Оман.

Айдарбек Туматов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Султанате Оман. Он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Кроме того, указом главы государства Берик Арын освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянного представителя Казахстана при Организации Исламского Сотрудничества, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству.

Также сегодня, 18 апреля, Токаев принял главу Якутии Айсена Николаева. Касым-Жомарт Токаев отметил, что многогранные связи Казахстана с Якутией развиваются весьма динамично.

Уже вечером президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его лично встретил Токаев.

Заявление Антикора

Антикоррупционная служба выступила с объявлением. Казахстанцев призвали обращаться в ведомство по всем фактам коррупции и вымогательства. Подробнее читайте тут.

Приостановка работы скважин по Казахстану

В связи с паводковой ситуацией по Казахстану в ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областей были приостановлены работы 634 скважин. Общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн.

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