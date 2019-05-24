Мемориал Болата Турлыханова даст ответы на многие вопросы – главный тренер

Все кандидаты в главную команду страны в обязательном порядке выступят на этом престижном и ответственном старте.

Чемпион мира и победитель ряда крупных турниров Бахтияр Байсеитов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера национальной сборной по греко-римской борьбе и рассказал о своих ожиданиях от стартующего в Алматы Мемориала Болата Турлыханова, передает Zakon.kz.

- Все кандидаты в главную команду страны в обязательном порядке выступят на этом престижном и ответственном старте. К сожалению, не сможет принять участие бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира, подающий большие надежды борец Мейржан Шермаганбет, который в эти дни залечивает травму и проходит реабилитационный период. В связи с тем, что турнир имеет статус официального и проходит под эгидой UWW медали здесь будут разыгрываться в шести олимпийских весах. Так что болельщики не смогут увидеть в деле и Демеу Жадраева, выступающего в неолимпийском весе до 72 кг, - рассказал легендарный палуан.

По его словам, другие представители сборной наряду со спортсменами из регионов будут доказывать свою состоятельность в соперничестве с именитыми борцами из России, Ирана, Армении, Болгарии, Украины, Узбекистана и других заявленных стран. Мемориал Болата Турлыханова даст возможность ребятам показать свои способности и продемонстрировать уровень своей подготовки к чемпионату мира, который пройдет в столице Казахстана.

- В оставшееся до мирового первенства время нам необходимо самым серьезнейшим образом подойти к этому старту и порадовать наших болельщиков достойным результатом, - отметил Байсеитов.

Чемпион мира-1998 и победитель Азиатских игр-1998 рассказал и о своем назначении на пост главного тренера национальной дружины.

- Несомненно, это ответственная позиция требующая внимания и концентрации к работе 24 часа в сутки. Со своей стороны приложу все знания и навыки чтобы оправдать доверие руководства и добиться с подопечными ожидаемых от нас результатов. Трезво оцениваю ситуацию и понимаю что страна заждалась от борцов высоких достижений. Скажу вам честно, в качестве спортсмена выигрывать важные старты также было нелегко (смеется). Будем усиленно трудиться, другого пути у нас нет. Хочу поблагодарить прежний тренерский штаб во главе с Нурымом Дюсеновым за продуктивную и плодотворную работу, - сказал новоиспеченный наставник главной команды страны.

Также он поделился воспоминаниями от своей победы на Мемориале Болата Турлыханова, добытой им в Семее в 1995 году.

- В тот год состязания имели международный статус и в нем принимали участие борцы из разных стран, в том числе первые номера сборных России, Армении, Украины, Южной Кореи. Мне посчастливилось быть лично знакомым с выдающимся человеком и большим профессионалом Болатом Турлыхановым. С этим наставником меня и всю нашу сборную того периода связывают самые теплые и приятные воспоминания. Соревнования в честь Болат аға имеют очень высокий статус и входят в официальный календарь Объединенного мира борьбы. Международное признание заслуг Болата Турлыханова ярко характеризуют весомый вклад этого тренера в развитие мировой греко-римской борьбы. Хочется пожелать организаторам замечательного турнира крепкого здоровья и выразить от борцовской общественности нашей страны большое человеческое спасибо", - подчеркнул Бахтияр Байсеитов.

Добавим, что Мемориал Болата Турлыханова - это единственный в Казахстане международный турнир по греко-римской борьбе среди взрослых, который входит в официальный календарь Объединенного мира борьбы UWW и где разыгрывается солидный призовой фонд (3000 долларов за первое место, 2000 – за второе, по 1000 – за третьи места).

Альберт Ахметов

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