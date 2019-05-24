Глава НЦТ МОН РК Рамазан Алимкулов арестован на два месяца

Его задержали по подозрению в коррупции.

Глава Национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов 24 мая был арестован на два месяца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана.

Арест продлится до 20 июля.

24 мая в АДГСПК РК заявили, что генеральный директор НЦТ задержан по подозрению в коррупции. По предварительной версии, он получал взятки в особо крупных размерах на системной основе, через посредника.

В ведомстве сообщили, что задержание никоим образом не повлияет на процесс ЕНТ в 2019 году.

Алимкулов Рамазан Сихымулы родился 17 августа 1976 года. Окончил Международный Казахско-Турецкий университет им. А. Яссави, магистратура, аспирантура (1996), специальность "Юриспруденция"; Российский университет дружбы народов (2001), специальность "Международное право"; University of Nottingham, Великобритания по Международной Президентской стипендии "Болашак (2013), специальность "Государственное управление".

Доктор юридических наук по специальности "Международное право".

Трудовой стаж: Прокурор управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2001-2003); Главный эксперт Конституционного Совета Республики Казахстан (2003-2005); Старший эксперт Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2007); Директор Юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-2010); Заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2010-2013); Президент АО "Финансовый центр" Министерства образования и науки Республики Казахстан (2013-2016); Директор Республиканского государственного казенного предприятия "Национальный центр тестирования" Министерства образования и науки Республики Казахстан (с 28.12.2016).

Медаль "Ерең еңбегі үшін" (2009), юбилейные медали; благодарность Руководителя Администрации Президента РК (2005), Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан (2003).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!