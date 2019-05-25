Стал известен соперник Елеусинова по седьмому бою в профи

Для 27-летнего Елеусинова предстоящий поединок станет четвертым в США.

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (6-0, 3 КО) в своем седьмом бою в профессионалах встретится с чилийцем Луисом Норамбуэной (3-1-1, 0 КО), передает Vesti.kz.



Их бой пройдет в полусреднем весе и станет частью андеркарта вечера бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). В главном событии этого шоу встретятся обладатель титула WBC International в легком весе Девин Хэйни (21-0, 13 КО) из США и мексиканец Антонио Моран (24-3, 17 КО).

Ранее соперником Елеусинова должен был стать Мигель Замудио (43-12-1, 27 КО), но мексиканца забраковала Атлетическая комиссия Мэриленда.



Для 27-летнего Елеусинова предстоящий поединок станет четвертым в США. Он дебютировал в профи в апреле 2018 года. Также он дважды выступал в Великобритании, а еще один раз - в Монако.



27-летний Норамбуэно в профи выступает с августа 2018 года. Боксер первого полусреднего веса дебютировал на родине с ничьей, а затем одержал в Чили еще три победы. В США он начал выступать с 10 мая и в первом поединке в этой стране решением уступил американцу Вардгесу Варданяну (7-0, 1 КО).

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