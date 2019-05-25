Аким Караганды посетил семью погибшего на батуте ребенка

Борис Рудаков в этом году закончил 5 класс.

Аким города Караганды Нурлан Аубакиров посетил семью погибшего мальчика. Градоначальник пообещал помочь с организацией похорон, сообщает корреспондент МИА "Казинформ".

Аким города посетил семью погибшего мальчика и выразил соболезнование родителям ребенка. Нурлан Аубакиров сообщил, что акимат города поможет с организацией похорон.

Борис Рудаков в этом году закончил 5 класс СШ№10 города Караганды.

Также заместитель акима города Ирина Любарская и руководитель отдела образования Гульсум Кожахметова побывали в больницах, где находятся другие пострадавшие дети, чтобы лично узнать об их состоянии.

25 маяв Центральном парке культуры и отдыха города Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. Один ребенок погиб, двое детей были доставлены с различными травмами в больницу, еще один ребенок получает лечение амбулаторно. По данному факту возбуждено уголовное дело. Министерство внутренних дел РК призывает индивидуальных предпринимателей временно приостановить деятельность детских батутов до улучшения погодных условий.

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